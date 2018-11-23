Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах
Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Министерство разделяет подходы, направленные на развитие психологических служб в системе образования, и ведет обширную работу. За последние два года утверждены стратегически важные документы», — заключили в ведомстве.
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Как отмечается, данная инициатива может помочь педагогам решать возникающие проблемы с учениками. Уточняется, что общение с психологом предлагается включить в рабочие часы преподавателей.
Ранее министр образования Ольга Васильева заявила о необходимости Web-психологов.