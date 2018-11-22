При обрушении ТЦ в Новой Москве погиб человек

По уточненным данным, при обрушении конструкций строящегося торгово-развлекательного центра «Саларис» в деревне Саларьево в Новой Москве погиб один рабочий. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, еще двое пострадавших доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Подчеркивается, что их жизни ничего не угрожает.

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«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — проинформировали в пресс-службе департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве обрушился ТЦ.