Помпео прокомментировал выборы глава Интерпола

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый президент Интерпола Ким Чон Ян является «правильным человеком» для данной работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США поздравляют Ким Чон Яна с победой на выборах.

Он также выразил надежду на то, что Интерпол под руководством нового главы сможет добиться улучшения ситуации с безопасностью в мире.

Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток прокомментировал процесс выборов нового президента организации.