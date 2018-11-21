СК приступил к проверке по факту обрушения моста под Воронежем

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Следственное управление Следственного комитета по Воронежской области сообщило на своем сайте о начале проверки по факту обрушения моста в Воронежской области, в результате которого пострадали шесть человек.

«По предварительным данным, в момент проезда по мосту, на одной половине которого проводились ремонтные работы, двух груженных зерном автомобилей, произошло обрушение пролета моста. После чего большегрузы упали с моста, а также произошло падение в воду строительного крана, выполнявшего ремонтные работы», — говорится в тексте официального сообщения.

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Сообщается, что в результате обрушения моста пострадали 28-летний и 31-летний водители автомобилей, а также работники, которые ремонтировали мост.

Ранее появилось видео с места обрушения моста под Воронежем.