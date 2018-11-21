СК займется расследованием смерти школьницы под Смоленском

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о смерти 14-летней девочки в городе Сафоново Смоленской области и халатности должностных лиц, которые причастны к произошедшему, в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поставил перед следователями задачу тщательно и в кратчайшие сроки выяснить причины и условия гибели девочки, принять исчерпывающие меры по установлению всех без исключения лиц, чьи действия (бездействие) привели к трагедии», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что у следствия возник ряд вопросов к сотрудникам медицинского учреждения, где работает мать девочки, планируется проверка информации о возможной дискриминации женщины со стороны коллег. Допрашиваются должностные лица местных органов власти, изымается необходимая документация.

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