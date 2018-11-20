В МЧС сообщили о резком росте числа пожаров в российских ТРЦ

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Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил о том, что за год в России на 64,5% выросло число пожаров в торгово-развлекательных центрах, передает РИА «Новости».

«В торгово-развлекательных центрах и приравненных к ним объектах с начала года произошло 74 пожара, в прошлом году — 45 пожаров, рост составил 64,5%», — сказал Чуприян.

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Он отметил, что в 2018 году был зафиксирован 471 пожар на объектах с массовым пребыванием людей, в то время, как аналогичный показатель 2017 года составлял 364 пожара.

Ранее СМИ назвали возможную причину пожара в ТЦ Владивостока.