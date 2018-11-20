СК возбудил два дела по фактам обстрелов мирного населения в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими мирного населения Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, 14 ноября украинские военнослужащие произвели прицельный обстрел из огнестрельного оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, по улице Крылова в поселке Марьевка самопровозглашенной ЛНР. 15 ноября украинские военнослужащие произвели артобстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовском. В результате чего ранения получили женщина 1999 года и мужчина 1989 года.

По ее словам, возбуждены два уголовных дела по признакам преступления по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».