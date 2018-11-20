В Пермском крае шесть человек погибли при пожаре в жилом доме

В результате пожара в жилом доме в городе Чусовой Пермского края погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 00.55 мск. Пожар охватил жилой дом и надворные постройки. Возгорание было ликвидировано в течение часа.

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«По предварительным данным, погибли шесть человек, среди которых полуторагодовалый ребенок», — сказали в МЧС.

Причина и площадь пожара в настоящий момент устанавливаются. На месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали 500 человек.