Бабиш нарушил традицию возложения цветов из-за сына

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш нарушил традицию и возложил цветы к памятнику на Национальном проспекте сразу после полуночи, так как утром он должен был вылетать к своему сыну в Швейцарию, передает Русская служба Radio Praha.

Сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщил о том, что в 2017 году он был против собственной воли доставлен в Крым, где его удерживали, чтобы скрыть от следователей на фоне громкого расследования по делу фирмы «Гнездо аиста» о коррупционных преступлениях против его отца.

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Он рассказал, что смог перебраться через Украину к матери в одну из европейских стран после того, как отправил чешской полиции сообщение о том, что был похищен.

Ранее сенат Чехии призвал Бабиша уйти в отставку до окончания расследования против него.