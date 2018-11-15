В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий

Начальница финансового отдела городской администрации Новочебоксарска незаконно издала 39 приказов о своем премировании. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Чувашии.

По данным ведомства, суд приговорил чиновницу к 40 тыс. рублей штрафа по делу о превышении должностных полномочий.

Реклама

Как отмечается, начальница финотдела выписала себе премий на сумму более 108 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что красноярские чиновницы занимались хищением под видом заботы о ветеранах.