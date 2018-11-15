В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий
Начальница финансового отдела городской администрации Новочебоксарска незаконно издала 39 приказов о своем премировании. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Чувашии.
По данным ведомства, суд приговорил чиновницу к 40 тыс. рублей штрафа по делу о превышении должностных полномочий.
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Как отмечается, начальница финотдела выписала себе премий на сумму более 108 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что красноярские чиновницы занимались хищением под видом заботы о ветеранах.