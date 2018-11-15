СМИ уточнили достоверность диагноза сына премьера Чехии
Представители Национального института душевного здоровья Чешской Республики заявили, что психиатр Дита Протопопова, которая поставила диагноз сыну чешского премьер-министра Андрея Бабиша, не совершала ошибки. Об этом сообщает Radio Praha.
Директор института отметил, что его сотрудники изучили «все материалы» с тех пор, как начал наблюдаться Андрей Бабиш-младший. Пресс-секретарь института Ян Червенка заключила, что Протопопова «не допустила никакой погрешности» в отношении диагноза.
Ранее сообщалось, что глава МВД Чехии обсудил с премьером якобы незаконный вывоз его сына в Крым.