СМИ уточнили достоверность диагноза сына премьера Чехии

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Представители Национального института душевного здоровья Чешской Республики заявили, что психиатр Дита Протопопова, которая поставила диагноз сыну чешского премьер-министра Андрея Бабиша, не совершала ошибки. Об этом сообщает Radio Praha.

Директор института отметил, что его сотрудники изучили «все материалы» с тех пор, как начал наблюдаться Андрей Бабиш-младший. Пресс-секретарь института Ян Червенка заключила, что Протопопова «не допустила никакой погрешности» в отношении диагноза.

Ранее сообщалось, что глава МВД Чехии обсудил с премьером якобы незаконный вывоз его сына в Крым.