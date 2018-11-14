Затонувшее у берегов Камчатки судно шло с неучтенными пассажирами

Затонувший на Камчатке сухогруз «Анатолий Крашенинников» шел с неполным экипажем и с неучтенными пассажирами на борту, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в документах было заявлено, что на борту находятся десять членов экипажа, а фактически их было восемь.

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Также на борту находились пять пассажиров, сведения о которых не были переданы капитану порта при оформлении отхода судна.

Ранее следователи назвали три основные версии крушения сухогруза «Анатолий Крашенинников» на Камчатке.