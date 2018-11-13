УПЦ отказалась присоединяться к автокефальной церкви Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/11874445/RIAN_3160408.HR-pic905-895x505-62100.jpg">

Собор епископов Украинской православной церкви (УПЦ) постановил, что предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине было «искусственным» решением и поэтому его не следует придерживаться. Постановление епископов передает РИА «Новости».

Епископы пришли к выводу, что предоставление томоса «не отражает внутренней церковной необходимости», а также не принесет церковного единства. Священнослужители считают, что автокефалия, наоборот, приведет к «усилению» конфликтов народов Украины.

Реклама

«На таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви в эти процессы считаем невозможным», — заключается в послании епископов УПЦ.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко не посетил встречу с епископами УПЦ. Предполагалось, что на ней президент собирался убедить как можно большее количество епископов покинуть УПЦ для присоединения к украинской автокефалии.