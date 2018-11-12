СМИ: разведка Украины готовила теракты в Крыму

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Задержанный на границе Брянской области украинский подполковник в отставке Георгий Абдиллаев заявил, что Киев готовил диверсии в Крыму. Видео с показаниями Абдиллаева опубликовал телеканал «Россия 24».

По информации телеканала, Абдиллаев является подполковником в отставке спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Обстоятельства записи видео на телеканале не уточнили.

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Украинский военный рассказал, что сотрудник спецрезерва майор Буданов Кирилл 1986 года рождения должен был стать одним из исполнителем планируемой крымской диверсии, которая должна была состояться в августе 2016 года.

«Громов (начальник отдела спецразведки ГУР Украины Александр Громов. — «Газета.ru») и Шаповал (глав спецрезерва ГУР Максим Шаповал. — «Газета.Ru») являлись руководителями и организаторами ... спецоперации в Крыму», — рассказал Абдиллаев.

Он также подчеркнул, что дал показания без «психического и физического» воздействия со стороны.

Ранее сообщалось, что на Кубани поймали украинского таксиста-шпиона.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.