NY Post: экс-глава ФБР обсуждал государственные дела в личной почте

Бывший директор ФБР Джеймс Коми пользовался личной почтой для обсуждения государственных вопросов. Об этом пишет таблоид New York Post.

По данным издания, американский минюст выяснил, что Коми и его глава администрации обсуждали государственные дела в почте Gmail. Отмечается, что их текст занимает более тысячи страниц. Подчеркивается, что по меньшей мере семь писем министерство юстиции сочло содержащими конфиденциальную информацию.

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В таблоиде напомнили, что сам Коми неоднократно заявлял, что в личной почте он не обсуждал секретную информацию.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что сотрудники ФБР, когда ведомством руководил Коми, предоставляли журналистам конфиденциальную информацию, чтобы на основании публикаций требовать разрешения на установление слежки за необходимыми лицами.