Врио главы Башкирии призвал закончить «травлю» полицейских

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров в своем фейсбуке призвал заканчивать травлю сотрудников полиции, которая развернулась на фоне дела об изнасиловании девушки-дознавателя тремя ее коллегами в уфимском отделении полиции.

Данный призыв он опубликовал по случаю День сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается 10 ноября. Врио главы Башкирии опубликовал фотографию со встречи с полицейскими, под которой отметил, что, несмотря на «профессиональный праздник», лица у них «не радостные».

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«После того, как несколько их «коллег» прогремели на всю страну — каких только проклятий в свой адрес они не услышали. А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа», — написал Хабиров.

Он признал, что в рядах служащих полиции должно быть больше порядка, но если граждане не будут поддерживать полицейских, то и о помощи просить будет не у кого, считает врио главы Башкирии.

«И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать «помогите», в случае чего?», — добавил Хабиров.

По его мнению, полицейским и гражданам следует «продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше».

В ночь на 30 октября в Уфе трое полицейских изнасиловали свою 23-летнюю коллегу, которая работала вместе с ними в должности дознавателя. Изнасилование произошло в помещениях миграционного отдела МВД России по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что экс-полицейским из Уфы предъявили обвинение в изнасиловании.