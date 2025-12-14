«Вдовице приготовиться»: адвокат семьи Тиммы о деле с певицей Седоковой

Маргарита Гаврилова, адвокат родственников Яниса Тиммы, в своем Telegram-канале сообщила, что им вернули телефоны латвийского баскетболиста.

«Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться», — написала она.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее Гаврилова уже обвинила Седокову в мошенничестве с брачным договором.