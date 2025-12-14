Безоружный прохожий задержал одного из стрелявших на пляже в Сиднее

Появилось видео задержания прохожим одного из стрелявших на пляже в Сиднее

В Сети расходится видео, как безоружный прохожий обезвредил одного из мужчин с оружием, подозреваемого в стрельбе на пляже Бонди в Сиднее. Видео опубликовано на сайте ABC News.

На опубликованных кадрах прохожий подбежал к вооруженному мужчине сзади и сумел отнять у него оружие. Стрелявший пытался убежать. Далее видео оборвалось.

По информации полиции, двое стрелявших были задержаны. Власти заявляют, что прямая угроза устранена, информирует ABC.

Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщает, что они доставили 16 пострадавших в местные больницы.

Сообщается, что стрельба произошла во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука в северной части пляжа недалеко от детской площадки.

По информации журналистов, в результате ЧП погибли 10 человек, в том числе дети и один из стрелявших.

