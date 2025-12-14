Над регионами РФ за утро перехватили 10 беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщило российское министерство обороны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что атака продолжалась с 8:00 мск до 12:00 мск. За это время в Курской области сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. По две цели нейтрализовали в Тульской и Брянской областях, по одной — в Калужской, Ростовской и Орловской областях.

Утром 14 декабря в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО в период с 23:00 мск до 7:00 мск ликвидировали 141 украинский дрон самолетного типа над территорией страны. Единичные цели перехватили в Псковской, Новгородской, Смоленской и Московской областях. В Ленинградской области отразили атаку двух беспилотников, в Белгородской — трех. По четыре БПЛА сбили в Рязанской и Ростовской областях, семь — в Курской области, 13 — в Калужской области. В Тульской области уничтожили 15 летательных аппаратов, в Краснодарском крае — 22, в Крыму — 32. Больше всего дронов — 35 — нейтрализовали в Брянской области.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина.