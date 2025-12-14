На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда глава МИД Ирана приедет в Россию

РИА Новости: визит главы МИД Ирана Арагчи в РФ назначен на 16-17 декабря
Denis Balibouse/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит с визитом Белоруссию 15 декабря и Россию 16-17 декабря. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи в беседе с РИА Новости.

«Визит главы МИД в Белоруссию и Россию начнется сегодня вечером (в воскресенье 14 декабря - ред.). В понедельник (15 декабря - ред.) у него будут встречи в Белоруссии как со своим коллегой, так и с рядом других высокопоставленных лиц этой страны. На вторник и среду (16-17 декабря - ред.) у министра назначены встречи с представителями российских властей», — сказал он.

7 декабря сообщалось, что Арагчи на планирует совершить визиты в Москву и Минск в рамках постоянных консультаций, где намерен провести переговоры с властями России и Белоруссии.

26 ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза Российской Федерации Оксаной Лут. Стороны обсудили расширение поставок, совместные проекты и развитие торгово-экономических связей в аграрной отрасли.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.

