Кружка, выброшенная из окна в Челябинске, разбила голову 11-летней девочке

В Челябинске выброшенная в окно кружка разбила голову девочке
true
true
true
close
Telegram-канал «Новости Челябинска»

В Челябинске неизвестный выбросил в окно кружку, которая разбила голову 11-летней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

Инцидент произошел 12 декабря во дворе одного из домов по улице Танкистов. По словам матери девочки, ее дочь возвращалась из школы с подругой и зашла во двор к однокласснице. В этот момент из одного из окон выбросили кружку, которая угодила прямо в голову несовершеннолетней.

Из-за боли от удара девочка села на землю — из раны потекла кровь. Она сумела сама дозвониться до матери и дойти до соседнего дома — ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу, где врачи наложили ей швы.

Семья ребенка обратилась с заявлением в полицию. На месте происшествия нашли кружку — ее направят на экспертизу. Вероятно, на ней удастся найти отпечатки пальцев предполагаемого виновника.

Ранее в Ростове-на-Дону упавший с неба шампур чуть не вонзился в голову ребенка.

