Филарет и Макарий отказались от руководства автокефальной церковью на Украине

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Глава неканонического «Киевского патриархата» и лидер Украинской автокефальной православной церкви — Филарет и Макарий — обратились с письмами к Константинопольскому патриархату, в которых подтвердили отказ от выдвижения своих кандидатур на пост главы автокефальной украинской православной церкви, передает «Вести».

По имеющимся данным, Макарий считает, что ни один из епископата этих церквей не обладает должными авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на данный пост.

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Филарет, в свою очередь, также согласен отказаться от новой должности, но при этом выдвинул ряд условий, чтобы закрепить свое положение в новой церкви. Он просит для себя титул «почетного патриарха» и пост главы Священного синода новой церкви. Также он требует поставить во главе новой структуры патриаршего наместника «Киевского патриархата» — митрополита Епифания.

Издание отмечает, что в церковную борьбу на Украине вмешивается светское руководство Украины — в частности, президент Петр Порошенко, который хотел бы видеть во главе новой церкви «своего» человека.

Ранее сообщалось, что «Киевский патриархат» решил забрать название у украинской православной церкви.