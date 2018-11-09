В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад автотехники

На складе автомобильной техники на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9 ноября в 6.00 (8 ноября 23.00 мск). Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение в одноэтажном здании склада. Отмечается, что внутри находятся семь грузовых и легковых автомобилей, катер, баллон пропана и баллон кислорода. В данный момент экстренным службам удалось локализовать возгорание на площади 700 кв. м.

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«Погибших и пострадавших нет. Ведется дальнейшее тушение огня», — говорится на сайте МЧС.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге эвакуировали более сотни детей из оздоровительного центра из-за пожара.