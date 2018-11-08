В Госдуме сочли планы Киева по контролю над Черным морем «гомерическими притязаниями»

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин дал комментарий после того, как украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект «О прилегающей зоне Украины», расширяющий контролируемую властями страны территорию на море на 12 морских миль для противодействия контрабанде в Черном море. Об этом сообщает RT.

По словам Затулина, предлагаемые президентом Украины законы, которые принимает Верховная рада, нацелены на разрыв контактов с российской стороной и создание в отношениях между странами дополнительной напряженности. Такие законопроекты должны помочь добиться поддержки русофобского украинского меньшинства.

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«Принятие этого законопроекта будет означать создание дополнительных возможностей для провокации в Черном море под предлогом защиты односторонне объявленных территориальных вод или исключительных экономических зон», — сказал Затулин.

Он добавил, что российская сторона должны быть готова к «перетягиванию каната» и гомерическим притязаниям Украины.

Ранее Рада одобрила законопроект о расширении контроля Киева над Черным морем.