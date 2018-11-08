Трюдо извинился за отказ Канады принять бежавших из Германии евреев в 1939 году

Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за то, что страна не приняла еврейских беженцев из нацистской Германии в 1939 году. Об этом говорится на его официальном сайте.

Как отмечается, об этом премьер-министр сказал во время выступления в палате общин.

«…я искренне надеюсь, что мы сможем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и обеспечить то, чтобы этот урок никогда не был забыт», — заявил Трюдо.

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Он добавил, что в Канаде нет места антисемитизму и ксенофобии.

Ранее свердловская чиновница извинилась за слова о ненужности молодежи.