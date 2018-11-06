Школьник спас тонувшую девочку в Подмосковье

Девятилетний школьник Родион Воронов спас тонувшую в бассейне пятилетнюю девочку в парк-отеле в Серпуховском районе Подмосковья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Уточняется, что в какой-то момент девочка пропала из поля зрения окружающих.

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«Сын супругов Вороновых, девятилетний Родион, мгновенно сориентировавшись, нырнул под воду, обнаружил девочку на дне бассейна в обездвиженном состоянии и поднял ее на поверхность», — сказали в ведомстве.

Сообщается, что девочка начала дышать через 5-7 минут после начала реанимации. Ребенка передали прибывшим врачам скорой помощи.