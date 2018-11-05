МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

В Москве с ночи понедельника, 5 ноября, до утра вторника, 6 ноября, ожидается сильный туман. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте столичного главка МЧС.

По данным пресс-службы, видимость в условиях тумана составит 200-500 метров, местами до 50 метров.

Реклама

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Ранее сообщалось, что синоптики обещали москвичам втрое больше солнечных дней в ноябре.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.