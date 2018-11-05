Стал известен заработок свердловской чиновницы, заявившей о ненужной молодежи

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая ранее заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, заработала в 2017 году 1,525 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на декларацию о доходах Глацких.

Также, согласно декларации, в распоряжении главы департамента находятся два земельных участка площадью 900 и 533 кв. м, квартира площадью 116 кв. м и гараж. Помимо этого, следует из документа, Глацких распоряжается еще двумя квартирами. Среди задекларированных транспортных средств чиновницы — Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

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Годом ранее, до того, как она возглавила департамент молодежной политики, Глацких заработала 4,25 млн руб.

Ранее Глацких объяснила свои слова о том, что государство ничего не должно молодежи. По ее словам, фраза была вырвана из контекста, а содержание разговора «перевернуто».