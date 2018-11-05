В Индонезии рассказали об обнаруженной неисправности потерпевшего крушение Boeing

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Глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно заявил, что у разбившегося в Индонезии самолета Boeing-737 авиакомпании Lion Air был неисправен указатель скорости, сообщает РИА «Новости».

По его словам, эта информация была получена с бортового самописца.

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Также отмечается, что Сурджанто Танджоно обратился к компании Boeing и властям США с просьбой принять необходимые меры для предотвращения подобных проблем на самолетах этого типа во всем мире.

Самолет 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек.

Ранее в Индонезии сообщили подробности крушения Boeing-737.