Из-за непогоды на Сицилии погибли 10 человек

Жертвами непогоды на Сицилии стали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную службу Гражданской обороны.

В ночь на воскресенье, 4 ноября, в городе Кастельдачча в провинции Палермо местная река Милича вышла из берегов и затопила один из домов на побережье. В результате наводнения погибла живущая в доме семья, в том числе дети в возрасте одного и трех лет.

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Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что на Сицилии и Сардинии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней.