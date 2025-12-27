Размер шрифта
Новости политики

В Госдуме прокомментировали ликвидацию лидера РДК Капустина

Депутат Колесник: лидер РДК Капустин был одноразовым материалом спецслужб Запада
Владимир Федоренко/РИА Новости

Лидер «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Кирилл Капустин, который был ликвидирован на Запорожском направлении, действовал под руководством спецслужб Запада. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«За Капустиным кто-то стоял из западных стран: завербованный человек свободы действий не имеет, он действует только по заказу своих хозяев. Для них он был одноразовым материалом. Я думаю, потихонечку РДК распадется: кто-то сбежит, кого-то ликвидируют. Этот корпус держался не на Капустине, а на спонсировании Запада», — заявил Колесник.

Он подчеркнул, что Капустин ушел на тот свет государственным изменником, а предательство считается худшим оскорблением среди военных. Про него вскоре забудут, а сторонники откажутся от его идей, предположил депутат.

27 декабря главарь «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин был ликвидирован при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, говорится в заявлении этого формирования. Однако некоторые российские военные блогеры сомневаются в достоверности этих данных. По их мнению, это может быть очередной пиар-акцией РДК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали определяющие месяцы 2026 года для СВО.

