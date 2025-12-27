Останки погибших членов ливийской делегации, отправили на родину

Останки командиров, погибших в авиакатастрофе в Турции, отправили в Ливию

Останки членов ливийской делегации, погибших в авиакатастрофе в турецкой провинции Анкара, отправили в субботу в Ливию. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

В церемонии прощания на авиабазе Мюртед приняли участие турецкий министр обороны Яшар Гюлер, глава генштаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу, а также несколько других представителей руководства турецких вооруженных сил.

В Анкаре разбился частный самолет начальника генштаба Ливии Мухаммеда аль-Хаддада. Лайнер вылетел из аэропорта Эсенбога вечером 23 декабря и уже через 19 минут перестал выходить на связь. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, турецкие власти исключили версию какой-либо диверсии. Всего на борту находились пятеро человек. С начальником генштаба Ливии летели командующий сухопутными войсками Ливии генерал Аль-Фитури Гарибиль, директор Управления военного производства бригадный генерал Махмуд Аль-Катави, советник начальника штаба Аль-Асави Диаб, а также военный фотограф Мухаммад Омар Ахмед Махджуб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обнаружен черный ящик самолета, в котором летели ливийские военные.