Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Останки погибших членов ливийской делегации, отправили на родину

Останки командиров, погибших в авиакатастрофе в Турции, отправили в Ливию 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27515215_rnd_5",
    "video_id": "record::1697ed2f-96a6-4dab-98bc-b3c4dd654d60"
}

Останки членов ливийской делегации, погибших в авиакатастрофе в турецкой провинции Анкара, отправили в субботу в Ливию. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

В церемонии прощания на авиабазе Мюртед приняли участие турецкий министр обороны Яшар Гюлер, глава генштаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу, а также несколько других представителей руководства турецких вооруженных сил.

В Анкаре разбился частный самолет начальника генштаба Ливии Мухаммеда аль-Хаддада. Лайнер вылетел из аэропорта Эсенбога вечером 23 декабря и уже через 19 минут перестал выходить на связь. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, турецкие власти исключили версию какой-либо диверсии. Всего на борту находились пятеро человек. С начальником генштаба Ливии летели командующий сухопутными войсками Ливии генерал Аль-Фитури Гарибиль, директор Управления военного производства бригадный генерал Махмуд Аль-Катави, советник начальника штаба Аль-Асави Диаб, а также военный фотограф Мухаммад Омар Ахмед Махджуб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обнаружен черный ящик самолета, в котором летели ливийские военные.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+