У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 50 километров в 54 км к западу от населенного пункта Бенкулу», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2.