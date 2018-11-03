В Москве возбудили дело против школьника, у которого нашли взрывчатку

В отношении московского школьника, у которого нашли взрывчатку, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

14-летний подросток был задержан в пятницу, 2 ноября. У него дома изъяли самодельное взрывное устройство.

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Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о терроризме после взрыва в здании УФСБ Архангельска.