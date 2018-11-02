В УПЦ ответили на заявление Константинополя о «конце» МП на Украине

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент заявление представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова о конце Московского патриархата на Украине. Об этом сообщает RT.

По его словам, Иов не представляет себе «реалии украинской церковной жизни».

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Он также подчеркнул, что УПЦ не подчиняется Константинополю.

Ранее сообщалось, что в РПЦ ответили на заявление Константинополя о «ликвидации» Московского патриархата на Украине.