В метро Москвы остановили поезда из-за селфи на рельсах

На станции московского метрополитена «Павелецкая» мужчина спрыгнул на рельсы для того, чтобы сделать селфи, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Сообщается, что из-за поступка мужчины движение поездов было приостановлено.

Реклама

«Инцидент произошел на станции метро «Павелецкая». Молодой человек сделал селфи на рельсах перед приближающимся к нему поездом», — рассказал представитель экстренных служб.

Как отмечается, участник инцидента поднялся на перрон перед самым прибытием поезда.

Ранее сообщалось, что самолет убил двух мексиканок, попытавшихся сделать селфи на взлетной полосе.