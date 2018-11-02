В метро Москвы остановили поезда из-за селфи на рельсах
На станции московского метрополитена «Павелецкая» мужчина спрыгнул на рельсы для того, чтобы сделать селфи, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Сообщается, что из-за поступка мужчины движение поездов было приостановлено.
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«Инцидент произошел на станции метро «Павелецкая». Молодой человек сделал селфи на рельсах перед приближающимся к нему поездом», — рассказал представитель экстренных служб.
Как отмечается, участник инцидента поднялся на перрон перед самым прибытием поезда.
Ранее сообщалось, что самолет убил двух мексиканок, попытавшихся сделать селфи на взлетной полосе.