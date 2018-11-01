Украина арестовала российский груз в Мариуполе
Украина арестовала российское судно, на борту которого находилась продукция Алчевского металлургического комбината, передает НСН со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Уточняется, что судно перевозило продукцию из России в Бельгию под флагом Либерии.
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Груз превышает свыше 3000 тонн.
Луценко уточнил, что причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье за финансирование терроризма. Он добавил, что это станет ответом на российские санкции.