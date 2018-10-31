Синоптики пообещали москвичам потепление

В центре погоды «Фобос» проинформировали, что в ночь на 1 ноября в столичный регион придет потепление. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, в город придут теплые воздушные массы с юго-запада. В результате 1 ноября температура в Москве будет на два градуса выше средних значений.

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«В дальнейшем натиск тепла усилится, к выходным фон температуры окажется на четыре-пять градусов выше нормы», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в столице во вторник, 30 октября, ожидается до +2°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет колебаться от 0 до +2°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/с.