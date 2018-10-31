Эквадор продлил режим ЧП из-за венесуэльских беженцев

Власти Эквадора продлили режим чрезвычайного миграционного положения на части территории страны из-за притока венесуэльских беженцев, сообщает РИА «Новости».

ЧП распространяется на три провинции — Карчи, Эль-Оро и Пичинча.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что венесуэльские власти финансируют «караван мигрантов», который приближается к границе Соединенных Штатов и Мексики.

При этом он подчеркнул, что власти США намерены не пропустить мигрантов на свою территорию.