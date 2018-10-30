Патриарх Кирилл раскрыл детали встречи с патриархом Константинопольским

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые рассказал подробности о своей встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем 31 августа в Стамбуле, передает РИА «Новости».

В частности, патриарх Кирилл отметил, что после предложения встретиться на нейтральной территории или в центре Константинопольского патриархата, ему ответили, что он должен приехать в Стамбул, где находится резиденция патриарха Варфоломея.

Реклама

«Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал — нет, это не унизительно, …я не обращаю внимания на эти «игрушки». Я готов пешком идти куда угодно — с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня. И я поехал в Константинополь, и по-братски разговаривал», — сказал патриарх Кирилл.

Вместе с этим, он заметил, что не может сказать, что Константинопольский патриарх разговаривал с ним «слишком по-братски».

«Но я пытался сделать все для того, чтобы смягчить. Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень — я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим…», — добавил он.

По словам патриарха Кирилла, в ходе беседы ему «достаточно резко и радикально» была выражена позиция по Украине.

«Вот я свидетельствую: был сделан этот последний шаг, поговорили «от сердца к сердцу», но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность», — сказал патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул, что «надежда умирает последней».

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл нашел «заказ» на разрушение единства православной церкви.