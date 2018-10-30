СМИ: власти Индонезии требовали улучшить подготовку пилотов авиакомпании Lion Air

Индонезийские власти два года назад потребовали от крупнейшей в стране бюджетной авиакомпании Lion Air, чей Boeing 737 MAX 8 разбился в море, провести работу по улучшению подготовки пилотов. В особенности это требование касалось посадки самолетов, пишет The Strait Times.

По данным издания, первый инцидент с воздушным судном авиакомпании произошел в январе 2002 года, менее чем через три года после основания Lion Air — тогда Boeing 737-200 совершил жесткую посадку в провинции Риау. В августе 2013 года лайнер Boeing 737-200 во время посадки столкнулся с коровой и выкатился со взлетно-посадочной полосы, а в том же году их самолет промахнулся мимо ВПП и разбился в море.

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Также, пишут The Strait Times, инциденты с воздушными судами происходили в 2004 году (тогда их самолет разбился в провинции Центральная Ява) и в феврале 2016-го, когда пилоты не смогли удачно посадить лайнер в аэропорту города Сурубая.

После расследования последнего происшествия специальная комиссия индонезийского минтранса потребовала от руководства перевозчика улучшить подготовку пилотов, которые работают в авиакомпании.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о возможных причинах падения Boeing.