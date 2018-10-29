Выпущенный Путиным тигр Борис нашел новую невесту

В ЕАО выпущенный в дикую природу президентом России Владимиром Путиным тигр Борис встретил новую невесту. Об этом сообщает центр «Тигр» в фейсбуке

Сообщается, что избранницей Бори стала «невероятно красивая» тигрица Филиппа.

«Сейчас тигрице около трех лет, она в прекрасной форме и в самом расцвете сил! По данным фотоловушек, мы можем еще раз убедиться в том, что ее адаптация в природе прошла успешно. Филя живет на самой границе двух государств: России и Китая, ее участок расположен вдоль реки Амур», — говорится в сообщении.

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Выяснилось, что тигр Боря посещает новую «невесту» каждую неделю.

Амурский тигр Борис вместе с двумя другими тигрятами-сиротами (Кузей и Илоной) был выпущен в мае 2014 года президентом России Владимиром Путиным в Амурской области.

В 2015 году тигр Борис убежал от потенциальной подруги Илоны. А в 2015 и 2016 году Боря был замечен с тигрицей Светлой. В 2016 году они успешно перезимовали вместе, а охрана заказника «Журавлиный» в Еврейской автономной области даже получила вездеход для защиты молодой семьи «президентского» тигра.