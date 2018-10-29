Спасатели нашли взорвавшийся топливный бак упавшего в Индонезии самолета

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Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщил о том, что спасатели обнаружили на месте крушения самолета Lion Air взорвавшийся топливный бак, передает РИА «Новости».

«Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», — сказал он.

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Ранее стало известно, что о проблеме на борту упавшего в Индонезии самолета сообщили накануне.

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.

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