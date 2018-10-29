В сети опубликовано видео с места крушения Boeing в Индонезии
Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в своем твиттере видеозапись с места крушения самолета Boeing 737.
«Это следы самолета Lion Air JT 610, разбившегося в водах у побережья Караванга», — написал Нугрохо.
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Видеозапись была сделана экипажем кораблей на месте поисковых работ.
Ранее в авиакомпании назвали пригодным к полету разбившийся самолет.
Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.
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