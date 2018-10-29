В авиакомпании назвали пригодным к полету разбившийся самолет
Авиакомпания Lion Air, владеющая самолетом Boeing 737, который разбился в Индонезии, выпустила заявление, в котором говорится о пригодности воздушного судна к полету, передает Reuters.
В тексте заявления, в частности, отмечается, что самолет находился в эксплуатации с августа.
Реклама
В компании Boeing, в свою очереди, заявили, что знают о крушении самолета и «внимательно следят за ситуацией».
Ранее стало известно число часов налета пилотов упавшего самолета.
Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.