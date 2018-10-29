СМИ: на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета находились 189 человек

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На борту самолета Boeing 737, который упал в море недалеко от побережья острова Ява, находился по меньшей мере 181 пассажир. Об этом пишет Jakarta Post.

Согласно данным издания, всего на борту находились 189 человек. Среди них были трое детей и восемь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 пропал с радаров через десять минут после взлета. Поисково-спасательное агентство Индонезии проинформировало, что вылетевший из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг лайнер упал в море.