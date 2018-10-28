ФБР: стрелок в Питтсбурге действовал один

Специальный агент ФБР Роберт Дженсен заявил, что подозреваемый в стрельбе в синагоге в пригороде американского Питтсбурга, вероятно, действовал в одиночку. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировал CNN.

«Собранные к настоящему времени данные говорят о том, что этот человек, скорее всего, действовал в одиночку», — сообщил Дженсен.

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Он также добавил, что работы по сбору улик на месте преступления займут, по меньшей мере, неделю.

«Сейчас сотрудники полиции проводят изучение аккаунтов в социальных сетях и просматривают записи с камер внешнего наблюдения», — добавил Дженсен.

Спецагент отметил, что инцидент в синагоге расследуется как преступление на почве ненависти, а не теракт.

В субботу утром 27 октября (по местному времени) неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Ранее сообщалось, что стрелку из Питтсбурга предъявили обвинения.