Тысячи домов признали пострадавшими после подтопления на Кубани

На Кубани после подтопления пострадавшими были признаны более 2,3 тысяч домов, сообщили в региональном ГУ МЧС, передает РИА «Новости».

«В результате выпадения обильных осадков в 3 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По результатам работы 216 оценочных комиссий (1100 человек) они признаны пострадавшими. Осуществляются выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на общую сумму 5 миллионов 580 тысяч рублей из резервного фонда», — рассказали в ведомстве.

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Отмечается, что пунктах временного размещения находятся 195 человек, среди которых 71 ребенок.

Ранее сообщалось, что военные возобновили работы по ликвидации последствий паводка на Кубани.