В ФБР рассказали об оружии стрелка из Питтсбурга

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Специальный агент ФБР Боб Джонс сообщил, что у подозреваемого в атаке на синагогу в пригороде американского Питтсбурга при себе были штурмовая винтовка и три пистолета. Об этом он заявил в прямом эфире CNN.

По словам Джонса, подозреваемый вошел в синагогу, где расстрелял прихожан, и к моменту прибытия полицейских уже покидал здание. По предварительным данным, злоумышленник действовал один.

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«У нас нет данных о том, что ему приходилось иметь дело с правоохранительными органами до сегодняшнего дня», — добавил Джонс.

Представитель ФБР отметил, что данное происшествие будет расследоваться как преступление на почве ненависти.

Также сообщается, что у стрелка было легальное разрешение на оружие.

Ранее американские власти подтвердили гибель 11 человек при стрельбе в синагоге в Питтсбурге.

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