Глава ФБР не исключил обнаружения в США новых посылок с бомбами

Директор ФБР Кристофер Рей допустил вероятность обнаружения новых подозрительных посылок с взрывными устройствами, передает CNN.

По его словам, некоторые опасные отправления в настоящее время могут находиться в пути.

«Сегодняшний арест не означает, что мы всех их вывели на чистую воду. Некоторые пакеты еще могут быть в пути», — сказал Рей.

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Накануне американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в отправке посылок со взрывчаткой предъявлены обвинения по пяти статьям.